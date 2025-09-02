Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Şehir Hastanesi ve çeşitli devlet hastanelerine gönderildiği öne sürülen bir yazı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İletilen yazıda, sağlık kurulu raporları veriliş nedenleri arasına “cinsiyet değişimi” seçeneğinin eklendiği belirtildi.

Tepkiler Hızla Büyüdü

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner resmi yazı olduğu iddia edilen belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına göre sağlık kurulu raporu veriliş nedenleri arasına ‘cinsiyet değişimi’ seçeneği eklenmiş! Türkiye’de cinsiyet değiştirme operasyonları yasal ve masraflar bakanlığınız tarafından mı karşılanıyor? Değilse Sağlık Bakanlığı bu ifadelere karşı bir tutum sergileyecek mi?”

Rapor Veriliş Nedenlerine Eklendi

29 Ağustos 2025 tarihli ve “Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” başlıklı yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği sağlık tesislerince düzenlenen raporların ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanması gerektiği bildirildi.

Ayrıca yazıda, “cinsiyet değişimi” seçeneğinin rapor veriliş nedenleri arasına eklendiği, bunun dışında “diğer” seçeneğinin kullanılmaması gerektiği ve raporların elektronik sistem üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu vurgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yapmalı

Belgede yer aldığı öne sürülen “cinsiyet değişimi” ifadesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle bazı siyasi ve sivil toplum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda resmi bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.