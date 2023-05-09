Başkan Şerefli, kamu işçilerine yönelik ücret artışlarının açıklanmasının ardından kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada enflasyon gerçeğinin dikkate alınarak kamu görevlilerine yönelik de ücret artışının gerekli olduğu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023-2024 yıllarında kamu işçilerine uygulanacak ücret artışlarının açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibariyle açıldığına değinen Başkan Şerefli yaptığı yazılı açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güveni sarsıldı. Bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve Temmuz ayı beklenmeden Seyyanen Zam için düzenleme yapılmalı. “Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır. 2023 ve 2024 yıllarında Kamu İşçilerine uygulanacak zam oranları belli oldu. Kamu görevlilerine Ocak ayında yüzde 30 maaş/ücret artışı yapılmıştı. 4 aylık yüzde 15,21 oranında enflasyon ve piyasada oluşan gerekçeler dikkate alınarak kamu işçileri için yüzde 45 artış yapıldı. Kamu işçileri için geçerli olan sebeplerin başta kamu görevlileri olmak üzere bütün çalışanlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Verilen kararlarda, çalışanlar arasında ayrım ya da tercih olarak görülmesine fırsat verilmemelidir. Gelinen bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.” ifadesi 1 Mayıs’ta alenen ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir. Kamu görevlilerine Temmuz ayında toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve bunlara ilave olarak Refah Payı verileceği ifade edilmişti. Talebimiz, kayıpların telafisi için Temmuz ayı beklenmeden, çalışma hayatında barışı tesis edecek, taban ve tavan arasında açılan makası daraltacak Seyyanen Zammın vakit kaybedilemeden yapılmasıdır. Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde asli görev üstlenen, bütün zorlu şartlara rağmen görevini eksiksiz icra eden kamu görevlileri, beklentilerin karşılanmasını, kayıpların giderilmesini beklemektedir. Bu çerçevede Memur-Sen olarak; çalışma barışını bozan, unvanlar arasında uçurumu büyüten bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir