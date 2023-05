Yozgat Engelli Memur-Sen Başkanı Mesut Okulu, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Dünya genelinde toplam 500 Milyon engelli vatandaşın yaşadığını söyledi. Okulu, her an bu sayıya herkesin dahil olma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Okulu, ‘1982 yılından beri Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık çalışmalarının eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği Engelliler Haftası’nın engelli bireylerimizin ve özelde engelli kamu çalışanlarımızın haklarının gelişmesine, sosyo-politik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum’ dedi.

Memur-Sen Yozgat Engelliler Komisyon Başkanı Mesut Okulu yaptığı açıklamada, “Engelli bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata tam ve eşit katılımı için mevcut sorunlar ve çözümlerin tartışıldığı, toplumsal düzeyde bilinç ve farkındalık faaliyetlerinin yürütüldüğü bu haftada Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerinizi dile getirmek için buradayız. Türkiye’nin en büyük kamu görevlileri konfederasyonu Memur-Sen’e bağlı Engelliler Komisyonumuz, sadece sorunları dile getiren, sadece sorun üzerinden söylem üreten bir hareket değil, bilakis entelektüel birikimi, akademik vizyonu ile çözüm alternatifleri üreten, politika önerileri geliştiren bir yaklaşıma sahiptir. Memur-Sen için engellilik konusu sadece toplu sözleşme masasının konusu değildir, bilakis kurulan her masada engelli sorunları ve talepleri en güçlü şekilde dile getirilmekte, çözüm üretilmektedir. Bu yönüyle Komisyon olarak, toplu sözleşme masasından KPDK’ya, KİK’ten bürokratik diplomasiye varıncaya dek her alanda Türkiye’nin yetkili konfederasyonu Memur-Sen’in örgütlü gücü ve yetkinliği ile başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler olmak üzere tüm engellilerin sosyal hayata tam, eşit, etkin katılabilmesi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda yaptığımız önemli çalışmalardan birisi olarak hazırladığımız engelli kardeşlerimize haklarını ararken yol haritası olacak olan “Engelli Hakları Rehberi”ni engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Diğer yandan engellilerin yaşadığı sorunlara ışık tutup çözüm önerileri sunduğumuz çalıştayımızı gerçekleştirerek sonuç raporunu başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmak üzere ilgili ve yetkili herkese ve her kesime ulaştırdık. Konfederasyonumuzun gayreti ve kararlı duruşuyla bu alanda birçok sorun çözüldü ve birçok alanda ilerleme sağlandı. 2002 yılında 5 bin civarında olan kamuda memur statüsünde çalışan engelli sayısının son alımlarla birlikte 75 bin sınırına dayanmış durumdadır. Kamuya atanmada merkezi bir sınavın yapılması, engellilerin gece nöbetlerinden muaf tutulması, kamu lojmanlarından yararlanırken pozitif ayrımcılık sağlanması, aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için artırımlı ödenmesi gibi pek çok kazanım Memur-Sen öncülüğünde gerçekleşmiştir. Elbette hala çözüm bekleyen sorunlar, atılması gereken adımlar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 4 bin 300 Engelli öğretmen ataması müjdesi hepimizi sevindirdi ancak 150 bin engelli bireyimiz hayata tutunabilmek için atama bekliyor. Bu rakam % 3’lük kontenjan uygulamasına rağmen büyümeye devam ediyor. Biz bir müjde daha bekliyor, kamudaki engelli istihdamının, kadrolu ve sözleşmeli toplam 3 Milyon 600 bin kamu görevlisine karşılık gelecek orana tamamlayacak şekilde engelli istihdamın yapılmasını istiyoruz. Kamuya atanmayı bekleyen engelli birey sayısının daha fazla büyümemesi için engelli memur kotasının arttırılmalı, boş kontenjanlar da ivedilikle doldurulmalıdır. Engeli nedeniyle erken veya malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl esas alınarak hesaplanmalı ve ödenmelidir. Ayrıca 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalı, engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamalıdır. ÖTV muafiyeti ile araç alımlarında limit yükseltilmeli ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak en önemli bineklerimizden olan Türkiye’nin Otomobili TOGG için engellilere ayrıca imkânlar sağlanmalı, ulaşımları sağladıkları motorlu taşıt alımlarında da KDV’den muaf tutulmalı, engelli araç alımı nedeniyle satış için uygulanan 5 yıllık süre azaltılmalıdır.

2022 yılında yaptığımız çalışmalar sonucunda bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da protez, ortez gibi tıbbi yardımcı cihazlarda SGK katkı payı hala engelliler için büyük bir yüktür. Bu nedenle katkı payı tamamen kaldırılmalı, devlet tarafından ödenmelidir. Görevde yükselme sınavlarında tıpkı E-KPSS’de olduğu gibi engel durumu ve düzeyi dikkate alınarak sınavlar yapılmalıdır. Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir yapılmalı, buna ilave olarak her 5 yılda bir derece verilmelidir. Engelli kamu çalışanlarının özlük hakları, çalışma saat ve süreleri ile izinleri iyileştirilmelidir. İstihdamda engelli bireylerin engeline göre iş verilmesi konusunda çok daha fazla hassasiyet gösterilmeli, çalışma hayatında engellilerin karşılaştığı mobbingle etkili mücadele edilmelidir. Erişebilirlikle ilgili yaşanan sorunlar giderilmeli, yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli ve denetimi sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Engelli olarak istihdam edilenlerin ek ödeme oranları 20 puan artırımlı ödenmelidir. Engelli kamu çalışanlarının yeşil pasaport için gerekli derece şartı; hizmet süreleri ve erken emeklilikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak, Türkiye Yüzyılına doğru ilerlerken, engelli kamu görevlilerinin, insan onuruna uygun ücret, çalışma ortamı ve şartlarına kavuşturulması, sosyal yaşama engelsiz erişiminin mümkün kılınması, hak temelli bir kamu yönetimi anlayışıyla sorunların ortadan kaldırılması noktasında Engelliler Haftası’nın milat olmasını diliyoruz. “Herkes için engelsiz dünya” umut ve kararlılığımızı yineliyor, engellilerin sorunlarına çözüm üretilmesi için tüm engelli kamu görevlilerimizi mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir