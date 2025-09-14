TÜİK Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.Buna göre, temmuzda 239 bin 876 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 16,6, aylık bazda ise yüzde 18,4 arttı.

Yumurta Üretimi Arttı

Tavuk yumurtası üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,9 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 düştü. Bu dönemde 1 milyar 623 milyon 487 bin tavuk yumurtası üretildi.Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 14,8 artışla 131 milyon 88 bin olarak kayıtlara geçti.

Tavuk Eti Üretimi Yüzde 14 Arttı

Ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.