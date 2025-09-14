Şair Yusuf Özcan, hayat hikayesini ve edebiyat yolculuğunu gazetemize özel olarak anlattı.

Eğitim Ve Kariyer Hayatı

İlkokul ve ortaokulu Şefaatli’de tamamlayan Özcan, öğretmen okulunu kazanarak önce Ordu Perşembe’de iki yıl eğitim gördü, ardından Tokat Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1976 yılında öğretmenliğe başlayan Özcan, Türkiye’nin farklı bölgelerinde köylerde, ilçelerde, görev yaptı.

Çeşitli kademelerde öğretmenlik ve idarecilik yapan Özcan, emekliliğini Yozgat Merkez Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda idarecilik görevleriyle noktaladı.

Şiirle Tanışması ve Basın Hayatı

Özcan’ın şiire olan ilgisi öğretmen okulu yıllarında başladı. O dönem okul gazetesini çıkartarak tiyatrolarda sahne alan Özcan, şiir yolculuğunu ise şu sözlerle anlattı:

“Şiir aileden gelen bir gelenekti. Yazmaya Öğretmen okulunda başladım, gazeteler çıkardım. Daha sonra ise rahmetli Rasim Kayhan ile birlikte Hakikat Gazetesi’ni ve Yozgat Kürsü Dergisi’ni yayınladık.”

Yerel ve Ulusal Basında Yer Aldı

Şair Özcan’ın yazıları ve şiirleri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel ve ulusal basında yer buldu. TRT’nin düzenlediği şiir yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden Özcan, bu başarıyla birlikte festivallere davet edilmeye başladı.

5 Yıl Üst Üste Birincilik

Yozgat Sürmeli Festivali’nde beş yıl üst üste birincilik kazanan Özcan, “Sürmeli” şiirleriyle hafızalara kazındı. Yedisi şiir kitabı biri ise derleme olarak bugüne kadar toplam 8 kitabı yayımlandı. Emekliliğinin ardından Antalya’ya yerleşen Özcan, TRT Antalya Radyosu’nda, Antalya Gazetesi’nde ve Antalya Hayat Dergisi’nde köşe yazarlığı yaptı.

Yurt Dışında Da Duyuldu

Özcan’ın eserleri yalnızca Türkiye’de değil, bu sevgi yolu Azerbaycan, Bakü ve Kırgızistan gibi birçok yerde de yayımlandı. Altı üniversitede hakkında tez yazılan Özcan’ın, 19 Mayıs Üniversitesi’nde ise ‘Halk Şairi Yusuf Özcan’ adına 350 sayfalık yüksek lisans tezi kitaplaştırıldı.

Sarıkamış Ağıtlarını Derledi

Sarıkamış’ta şehit olan dayılarının hatırasını yaşatmak için defalarca bölgeye giden Özcan, yöredeki ağıtları derleyerek kitaplaştırdı. Ayrıca kendi köyü Çopraşık Türkmenlerinin ağıtlarını da 13 yıllık çalışmayla topladı.

Bu ağıtlardan bazıları bestelenerek ünlü sanatçıların albümlerinde yer aldığını vurgulayan Özcan “Orhan Gencebay, İzzet Altınmeşe, Zara, Ümit Besen gibi değerli sanatçılarımızın yer aldığı albümde benim de eserlerim yer aldı. Bunun yanında Türk Halk Musikisi ve Türk Sanat Musikisi dalında şiirlerim bestelenmeye başladı” dedi.

Kültür Bakanlığı Şairi Oldu

Kültür Bakanlığı tarafından “şair” kimliğiyle tescillenen Özcan, her yıl yeni çıraklar yetiştiriyor. Gençlere rehberlik etmeyi bir görev bildiğini belirten Özcan, “Bakanlık her yıl benden çırak ister. Biz de bu kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için rehberlik ederiz” ifadelerini kullandı.

Yozgat Destanı ve Kınalı Hasan Şiirleri

Özcan’ın en bilinen eserlerinden biri, 66 kıta halinde kaleme aldığı Yozgat Destanı. Sayının hem “Elif” hem “lale” figürüyle hem de Yozgat’ın plakasıyla bağdaştığını vurgulayan Özcan, ayrıca Çanakkale kahramanlarından Kınalı Hasan için de bir destan yazdı. Şair Özcan, bu eseri tüm şehitlere armağan ettiğini dile getirdi.

“Sürmeli Anadolu’dur”

Yozgat Sürmelisi üzerine yazdığı şiirden bir kısmını okuyan Özcan, Sürmeli’yi şu dizelerle anlattı:

“Sürmeli dağların karı dumanı, sürmeli yaylanın çayır çimeni,

Sürmeli yağmurdur cemre zamanı, kabına sığmayan özdür sürmeli.

Sürmeli oğuldur, sürmeli uşak, sürmeli buğdaydır,

Sürmeli başak, sürmeli silahta bir deli fişek, her zaman gelinlik kızdır sürmeli.

Sürmeli kanaktır, sürmeli Sürmeli cehrilik, sürmeli lale.”

“Bu Görev Ölene Kadar Sürecek”

Bugün hâlâ şiir yazmaya, makale kaleme almaya devam eden Özcan, üniversitelerden, festivallerden ve yurtdışındaki etkinliklerden davetler alıyor. Hayatını kültür ve edebiyatı yaşatmaya adayan Özcan, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

“İnşallah bu kültür yükü ölene kadar omuzlarımızda kalacak. Bundan kıvanç duyuyorum. Yozgat’ı seviyorum, sizlere de başarılar diliyorum.”