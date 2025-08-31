Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin yayımladığı genelge ile 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, sadece tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti.

Aile Yılında çocuklara destek: 170 bin çocuk güvende
Aile Yılında çocuklara destek: 170 bin çocuk güvende
İçeriği Görüntüle

Nöbetçi Heyetler Görev Yaptı

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Tatil Bitti Yeni Adli Yıl Yarın Başlıyor! 1

Yeni Adli Yıl Törenle Başlayacak

Yeni adli yıl, yarın Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Muhabir: Ayşe Baran