Kan Donduran Olay Bebek Çöpte Ölü Bulundu

Ortaköy’de temizlik personeli tarafından çöpte bulunan bebek cesedinin yeni doğduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Temizlik Personeli Çöpte Buldu

İstanbul Beşiktaş’taki Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedini buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin Yeni Doğduğu Tespit Edildi

Vücudunda yanıklar ve kesikler bulunan bebeğin yeni doğduğu, göbek kordonunun kesilmş olduğu tespit edildi. Cinsiyeti ise belirlenemedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.