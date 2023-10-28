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İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği eylemler sonrasında, İsrail malı ürünlerin boykot edilmesi girişimleri artmaktadır. İnternet üzerinde en fazla araştırılan markalardan biri de Tat Gıda'dır. Ancak Tat Gıda, İsrail malı bir ürün değildir ve İsrail ile bağlantılı değildir. Aşağıda Tat Gıda hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır:

Tat Gıda, Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biridir. 1967 yılında Koç Holding tarafından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulmuştur. Şirket, Bursa Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İzmir Torbalı'da bulunan üretim tesislerinde çeşitli gıda ürünleri üretmektedir. Bu ürünler arasında salça, ketçap, mayonez, domates ürünleri ve sebze konserveleri bulunmaktadır.

Tat Gıda'nın İsrail ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Şirket, Türk gıda endüstrisinde köklü bir geçmişe sahip bir yerel gıda üreticisidir. Koç Grubu'nun ana hissedarıdır ve Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olarak kabul edilir.

Özetlemek gerekirse, Tat Gıda İsrail malı bir şirket değildir ve İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.