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Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği TAB Gıda, Borsa İstanbul tarihine önemli bir damga vuracak. TAB Gıda, Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanını taşıyacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. Bu onayın ardından TAB Gıda, tarihe geçecek. Toplam 6 milyar 825 milyon TL ile TAB Gıda, Türk lirası cinsinden gerçekleştirilen en büyük halka arz olacak. Bu büyüleyici halka arz işlemi, şirketin mevcut sermayesinin 232 milyon 417 bin TL'den 261 bin 292 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL değerindeki paylarını ve mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu payları içeren toplam 52,5 milyon TL değerindeki hisselerin halka arzını içeriyor. Bu paylar, 1 TL nominal değerli olarak 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TAB HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı 130 TL olacak.

TAB HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

TAB HALKA ARZ NASIL OLACAK?

Sermaye Artırımı : 18.593.360 Lot

Ortak Satışı : 27.890.040 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)

Halka Açıklık: Yüzde 18,5

TAB GIDA NEDİR, NE İŞ YAPAR?

TAB Gıda, Türkiye'de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu süreçte büyük bir başarı elde etti. 1995 yılında Burger King'in master franchisee haklarını alarak hızlı servis sektöründe faaliyetlerine başladı. Bugün Türkiye genelinde 700'den fazla restoranı ile hizmet veriyor. Ayrıca, TAB Gıda, Sbarro, Popeyes, Arby's, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway gibi önemli markaları da bünyesinde bulundurarak gıda sektöründe geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.