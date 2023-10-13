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Türkiye tarımının bel kemiği olan çiftçiler, son dönemde gübre, mazot, ilaç, yem ve tohum gibi temel tarım girdilerindeki maliyet artışlarıyla karşı karşıya. Suiçmez, mazotun litre fiyatının 19 TL'den 40 TL'ye yükseldiğini ve gübre fiyatlarının da arttığını belirtti. Bu maliyet artışları, çiftçilerin nasıl üretim yapacaklarını sorgulamalarına neden oluyor.

ÜLKENİN KENDİNE YETENLİK ORANI DÜŞÜK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke, buğdayda yüzde 87, mısırda yüzde 77, pirinçte yüzde 65, arpada yüzde 67, ay çiçeğinde yüzde 60, kırmızı mercimekte yüzde 57 oranında kendine yeten bir ülke konumunda. Ancak Suiçmez, bu temel ürünlerin ülkede daha fazla ekilmesi için uzun vadeli politikalar ve çiftçilerin geleceğe yönelik somut önlemler alması gerektiğini vurguladı.

ÇİFTÇİLER İÇİN TEMEL KOŞUL: GÜBRE, MAZOT, İLAÇ, YEM VE TOHUM KULLANIMI

Suiçmez, çiftçilerin üretimde kalabilmesi için gübre, mazot, ilaç, yem ve tohum kullanımının temel koşul olduğunu belirtti. Ancak bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesi, çiftçileri zor durumda bırakıyor. Suiçmez, traktörlerin özel tüketim aracı olmadığını ve KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, desteklerin artırılması ve gübre kullanmamaları konusunda çiftçilere talimat verilmemesi gerektiğini belirtti.

ZORUNLU TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI GÜNDEMDE

Suiçmez, zorunlu tarımsal üretim planlamasının gündemde olduğunu ve çiftçilerin hangi ürünleri ekeceklerine tarım ilçe müdürlükleri ve bakanlığın karar vereceğini belirtti. Bu düzenlemeye göre, ürünleri ekmeyen çiftçilere önce uyarı, ardından destekten men ve idari para cezası verilecek. Üst üste iki yıl arazisini ekmeyen çiftçilerin arazileri devlet tarafından elinden alınarak başka bir kişiye kiralanacak.

FİYAT KONTROLLERİ VE GIDA ENFLASYONU

Maliyetlerin artması, üretim krizinin artmasına ve gıda enflasyonunun yükselmesine neden olabilir. Suiçmez, yerel seçimlere kadar fiyatların kontrol altında tutulabileceğini, ancak sonrasında fahiş fiyat artışlarının yaşanabileceğini belirtti. Bu nedenle tüketicilerin düşük fiyat beklentilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.