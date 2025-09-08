Taha Kılınak’ın anlattıklarına göre, normal bir taksi yolculuğu sırasında araç aniden farklı bir yöne saptı. Ardından taksiye 5-6 kişinin bindiğini ifade eden Kılınak, darbedildiğini ve tüm eşyalarının alındığını açıkladı.

Türk gezgin Taha Kılınak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Instagram üzerinden paylaşım yapan Kılınak, Ekvador’da karteller tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç gezgin, havalimanına gitmek için bindiği takside saldırıya uğradığını söyledi.

Taha Kılınak’ın anlattıklarına göre, normal bir taksi yolculuğu sırasında araç aniden farklı bir yöne saptı. Ardından taksiye 5-6 kişinin bindiğini ifade eden Kılınak, darbedildiğini ve tüm eşyalarının alındığını açıkladı. “Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim.” diyen Kılınak, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.

Taha Kılınak Kimdir?

Taha Kılınak, sosyal medya üzerinden gezdiği ülkelerdeki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan genç bir Türk gezgindir. Yurt dışı seyahatleriyle bilinen Kılınak, paylaştığı fotoğraf ve videolarla farklı kültürleri tanıtan içerikler üretmektedir.

Taha Kılınak Neden Gündemde?

Son paylaşımlarına göre Kılınak, Ekvador’da karteller tarafından kaçırıldığını iddia etti. Havalimanına gitmek üzere bindiği takside saldırıya uğradığını ve darbedilerek tüm eşyalarının çalındığını açıkladı. Kılınak’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yaşanan olay Türk kullanıcılar arasında büyük endişe yarattı.