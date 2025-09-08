1964 yılında Manavgat’ta doğdu.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış, Sözen Ailesi’ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü.

Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulundu.

2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur.

İkinci dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem yürüttü.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Neden Gündem Oldu?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.