Voleybol camiasında adından sıkça söz ettiren ve Türk kadın voleybolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Elif Şahin’in hayatı Filenin Sultanları maçı sebebiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Eczacıbaşı Dynavit'in vazgeçilmez oyuncusu olarak hem kulüp şampiyonluklarında hem de uluslararası arenada milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Elif Şahin voleybol kariyerine lise yıllarında Karayolları Spor Kulübü'nde adım atmıştır.

Elif Şahin, 19 Ocak 2001'de Ankara'da doğdu ve başkentte geçen çocukluk yıllarında sporla tanıştı. Ailesi, voleybol tutkusuyla bilinen bir yapıya sahip; özellikle ablası Saliha Şahin, milli takımın başarılı smaçörlerinden biri olarak Elif'e ilham kaynağı oldu.

Ankara'nın voleybol altyapısı açısından zengin ortamında büyüyen Elif, erken yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayat sürdü.

Elif Şahin'in kariyeri, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'ya (şimdiki adıyla Eczacıbaşı Dynavit) transfer olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Pasör pozisyonunda oynayan 189 cm boyundaki sporcu, 68-73 kg arası değişen fiziksel yapısıyla sahadaki hakimiyetini koruyor. Forma numarası 12 olan Elif, takımın pas dağıtımında ustalıkla rol alıyor ve stratejik zekasıyla maçların seyrini etkiliyor. Kulüp düzeyinde sayısız şampiyonluk yaşayan Şahin, milli takımda da Filenin Sultanları'nın önemli bir oyuncusu.

2024 ve 2025 sezonlarında Eczacıbaşı Dynavit ile hem lig hem de Avrupa kupalarında başarılar elde etti. Milli takımda ablası Saliha ile yan yana oynayan kardeşler, Türk voleyboluna aile geleneğiyle katkı sağlıyor.