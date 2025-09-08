Kahve de farklı tatlar arıyorsanız bunu deneyin. Pişirme sırasında kahvenin içine sadece 1 tutam bundan eklendiğinde tadı bambaşka oluyor.

Kahve, Türk mutfağının en vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Kahveyi pişirirken içine 1 tutam kakule eklemek, içeceğin hem kokusunu hem de aromasını bambaşka hale getiriyor.

Osmanlıdan gelen kahve içme geleneği

Kakule, kahveye hafif ferah bir tat katarken, aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırıyor.

Bu nedenle Osmanlı mutfağında kahve yapımında sıkça kullanıldığı biliniyor.

Kimi yörelerde ise kahveye çok az miktarda tarçın ya da damla sakızı ekleniyor.

Bu yöntem ise kahveyi daha hoş kokulu hale getiriyor ve özellikle misafirlere ikramlarda tercih ediliyor.

Kısacası kahve pişirirken içine bir tutam kakule ya da tarçın atmak, klasik kahve keyfini unutulmaz bir lezzete dönüştürüyor.

Bu yöntemi bir kez deneyenler, artık kahveyi hep böyle içmek istediklerini söylüyor.