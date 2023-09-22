Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-200/18 Karayolu Bölge Trafik Önü Yol Kontrol Noktası üzerinde yapılan otobüs ve toplu taşıma araçlarının denetiminde sürücü ve yolcular, emniyet kemeri takmaları, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle kazaya karışmalarını engellemek amacıyla dinlenme süreleri ve gereken tedbirler konusunda uyarıldı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet güçlerimiz tarafından D-200/18 Karayolu Bölge Trafik Önü Yol Kontrol Noktası üzerinde otobüs ve toplu taşıma araçlarının denetimi yapılarak, vatandaşlarımızın güvenliği için sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle kazaya karışmalarını engellemek amacıyla dinlenme süreleri, gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılarak hayırlı yolculuklar dilendi” denildi. (Sema Nur Koçaker)