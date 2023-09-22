Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Cenk Gedik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ekinci’ye, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Muaz Ağan eşlik etti.

Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken, Sorgun’a ataması yapılan 2.sınıf Emniyet Müdürü Cenk Gedik, geçtiğimiz günlerde Sorgun’da yeni görevine başladı. Göreve başladığı günden itibaren Gedik’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ekinci’de, Gedik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “MHP İlçe Başkanımız Muaz Ağan ile birlikte ilçemizde yeni göreve başlayan Emniyet Müdürümüz Cenk Gedik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim ilçemizin huzuru ve güvenliği için hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin” dedi. (Haber Merkezi)