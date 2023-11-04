Adını duyunca bir hoş olurum
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
İnan ki içmeden sarhoş olurum 
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Kısmet ise gelir Şamdan Yemenden
Kadir Mevla’m ayırmasın tez elden 
Seni seven yiğit düşürmez dilden
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Ey esmer güzeli huri bakışlı
Ceylan yürüyüşlü keklik sekişli
Ok gibi kirpikli yay gibi kaşlı
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Ne olur boş yere üzme kendini
Yıkacaksın gözlerimin bendini
Arayanlar bulur elbet dengini
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Bende senin gibi çok acı çektim
Ağladım hıçkırdım gözyaşı döktüm
Geleceksin diye yollara baktım 
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Elini tutacak el mi kalmadı
Dilini tutacak dil mi kalmadı
Dünyada sevecek kul mu kalmadı
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Sende ki o gözler Allah vergisi
Güzele bakmanın olmaz sorgusu
Bozulmamış saçlarının örgüsü
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Bence yakışmıyor bu hüzün sana 
Dileğim dünyada gül kana kana 
Beyaz gelinlik giy yak ele kına 
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Çok acı çekmişsin bence de malum
Benim de sen gibi perişan halim
Dünya acımasız insanlar zalim
Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Gel Âşık İdris’e etme eziyet 
Karamsar duruşun bu ne vaziyet
Şiirler yazarsın elde meziyet 
Sürmeli kalenin sürmeli kızı