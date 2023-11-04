Adını duyunca bir hoş olurum

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

İnan ki içmeden sarhoş olurum

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Kısmet ise gelir Şamdan Yemenden

Kadir Mevla’m ayırmasın tez elden

Seni seven yiğit düşürmez dilden

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Ey esmer güzeli huri bakışlı

Ceylan yürüyüşlü keklik sekişli

Ok gibi kirpikli yay gibi kaşlı

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Ne olur boş yere üzme kendini

Yıkacaksın gözlerimin bendini

Arayanlar bulur elbet dengini

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Bende senin gibi çok acı çektim

Ağladım hıçkırdım gözyaşı döktüm

Geleceksin diye yollara baktım

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Elini tutacak el mi kalmadı

Dilini tutacak dil mi kalmadı

Dünyada sevecek kul mu kalmadı

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Sende ki o gözler Allah vergisi

Güzele bakmanın olmaz sorgusu

Bozulmamış saçlarının örgüsü

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Bence yakışmıyor bu hüzün sana

Dileğim dünyada gül kana kana

Beyaz gelinlik giy yak ele kına

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Çok acı çekmişsin bence de malum

Benim de sen gibi perişan halim

Dünya acımasız insanlar zalim

Sürmeli kalenin sürmeli kızı

Gel Âşık İdris’e etme eziyet

Karamsar duruşun bu ne vaziyet

Şiirler yazarsın elde meziyet

Sürmeli kalenin sürmeli kızı