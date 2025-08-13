Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent’te doğdu. Babası eski futbolcu olan Alp Kırşan’ın kendisinden büyük bir abisi var.



2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü oldu.

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Kırşan zamanla oyunculuk yapmaya başladı.

2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda “Oyunun Oyunu” adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak profesyonel oldu.



Televisyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte kamera karşısına geçerek sunuculuk yaparak başlayan Alp Kırşan, dünyaca ünlü Jim Carrey’e benzetiliyordu.





2006 yılında “Buzda Dans” yarışmasına katılan Alp Kırşan, eğitmeni Julia Novikov’a ilan-ı aşk etmişti. 2011 yılında “Yok Böyle Dans” programına katılmış, Özge Ulusoy’un ardından 2. Olan Alp Kırşan, Acun Medya ile çalışmaya başladı.





Survivor yarışmasına da katılan Alp Kırşan 2012’de 33 yaşında iken katıldığı yarışmada ikinci olmuştu.

Acun Medya bünyesinde çalışan Alp Kırşan, Survivor sunuculuğunun yanı sıra Yetenek Sizsiniz programını da sunmuştu.



Alp Kırşan, 27 Ekim 2014’de oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 yılında ise Acun Ilıcalı’nın nikah şahitliğinde Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. 10 Aralık 2015 yılında çiftin bir oğlu oldu.