Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iktisatçı, sivil toplum temsilcisi ve toplumsal projelerde aktif görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın en küçük kızı olan Sümeyye Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Baykar Teknoloji’nin yöneticilerinden Selçuk Bayraktar ile evli.

Toplumsal kalkınma, kadın hakları ve sosyal politikalar üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)’in kurucuları arasında yer almakta ve hâlen Mütevelli Heyet Başkanı.



Ayrıca Kültür ve Medeniyet Vakfı’nda da Mütevelli Heyet Üyesi.

Sümeyye Erdoğan Nereli ve Kaç Yaşında?

22 Ağustos 1985 doğumlu olan Sümeyye Erdoğan 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Aslen Rize kökenli, fakat İstanbul’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Lise eğitimini Trabzon Araklı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

2002 yılında ABD Indiana Üniversitesi’ne girerek Sosyoloji ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimi aldı.

Yüksek lisansını İngiltere’deki London School of Economics (LSE)’te Sivil Toplum Kuruluşları ve Kalkınma alanında tamamladı.

Kariyeri ve Çalışma Geçmişi

Eğitimini tamamladıktan sonra, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı SESRIC adlı merkezde uzman olarak görev yaptı.

Bir dönem, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönüllü danışmanlık yaptı ve AK Parti Genel Merkezi bünyesinde çeşitli danışmanlık pozisyonlarında bulundu.

Özel sektörde danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde yer alan Erdoğan, özellikle kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal eşitlik, aile politikaları ve sosyal girişimcilik konularında projelere öncülük ediyor.