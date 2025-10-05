Din hizmetlerindeki meslek hayatına Eskişehir ve İzmir’de imam-hatip olarak başladı.

2004 yılında Japonya Tokyo Camii’nde din görevlisi olarak görevlendirildi.

2011 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Diyanet İşleri Uzmanı, Özel Kalem Müdürü ve Daire Başkanı olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Londra Din Hizmetleri Müşaviri olarak hizmet verdi.

İki adet Arapça gramer kitabı bulunuyor.

Bunula birlikte Prof. Dr. Muddathir Abdel-Rahim’in “İslam’da İnsan Hakları” adlı eserini İngilizce’den Türkçe’ye tercüme ederek ilim dünyasına kazandırdı.

Yeni Görevi

3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/376 sayılı karar kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey atamalar yapıldı.

Bu karar doğrultusunda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Ensari Yentürk getirildi.