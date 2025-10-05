ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Yozgat merkeze bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesinti Yapılacak Bölgeler

ÇEDAŞ internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Derbent köyü bölgesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Çalatlı köyü de aynı saat aralığında bakım çalışmasından etkilenecek bölgeler arasında yer alacak.

Yozgat merkezde ise, Çapanoğlu Mahallesi’nin bir kısmı, Eskipazar Mahallesi’nin bir kısmı, Şeyhosman Mahallesi’nin bir kısmı ile Fatih Mahallesi’nin bir kısmında da planlı kesintiler yaşanacak.

Çapanoğlu, Eskipazar ve Şeyhosman mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Fatih Mahallesi’nde ise kesinti süresi 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

Yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almalarını istenildi. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verileceği bildirildi.