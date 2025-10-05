Yakışıklı oyuncu dizide Onur Tuna ve Simay Barlas ile başrolleri paylaşıyor. Aynadaki Yabancı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Peki, Aynadaki Yabancı'nın Barış’ı Caner Topçu kimdir? Caner Topçu nereli ve kaç yaşında?

Caner Topçu Kimdir?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.

Dizi Ve Filmleri

2019 - Nöbet - Caner

2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - İlyas Reis

2022 - Duy Beni - Kanat Günay

2023 - Dönence - Özgür

2024 - Şahane Hayatım - Demir

2024 - Holding - Kerem

2015 - Bilinçsizler - Recep

2018 - Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk - Ömer Ali

2019 - Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk - Ömer Ali

2023 - Başka Türlü Aşk - Cemil

Aynadaki Yabancı Dizisi Hakkında Bilgiler

"Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir."