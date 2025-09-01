Şahan, fuar süresince 412 firmanın iştirak sağladığını ve yaklaşık 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Şahan, konuşmasında Yozgat özelinde tarım ve tarım makineleri üretiminde önemli bir artış yaşandığını vurgulayarak, “Geçen ay açıkladığımız destek programı kapsamında tarım makineleri üreten firmalarımıza ve üreticilere 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Bunun yanında KDV ve istisnai KDV ile prim destekleri de verilecek. Yozgat’ta tarım ve tarım makineleri üretmek isteyen tüm firmalarımızı yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Fuar boyunca firmaların ürünleri ve hizmetleri ayrı ayrı incelenirken, katılımcılar hem mevcut teknolojileri görme fırsatı buldu hem de üretim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Şahan, çiftçilerin mahsul durumları ve kuraklık gibi sorunlarına değinerek, “Bu yıl çiftçilerimiz ve üretici firmalarımız genel olarak memnun, ancak bazı problemler hâlâ mevcut. Önümüzdeki yıllarda bu sorunların ortadan kalkmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar yetkilileri, etkinliğin hem yerel üreticilerin tanıtımına hem de Yozgat’ın tarım potansiyelinin ülke çapında görünürlüğüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Katılımcılar ve ziyaretçiler, fuarın verimli geçtiğini ve gelecekte daha kapsamlı organizasyonlar için heyecan duyduklarını ifade etti.

Yozgat’ta 15’inci kez düzenlenen fuar, tarım sektörüne yönelik yeni yatırımların, üretim teknolojilerinin ve finansal destek programlarının tanıtıldığı önemli bir platform olmayı sürdürdü.

Yetkililer, fuarın gelecek yıllarda daha büyük, daha kapsamlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleşeceğini duyurdu.