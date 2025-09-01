Kadışehri Belediyesi, Lütfullah Kayalar Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Kulesi’ndeki kafe ile 75. Yıl Parkı’ndaki çay ocağını üç yıllığına kiraya çıkardı.

İhale 12 Eylül’de Yapılacak

Kadışehri Belediye Başkanlığı, belediyeye ait iki işletmenin kiraya verilmesi için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Belediye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 3 yıl süreyle kiralama yapılacağını bildirdi.

İhaleler, Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan encümen salonunda gerçekleştirilecek.

Kafe ve Çay Ocağı İhaleye Çıkıyor

İhale kapsamında, Lütfullah Kayalar Mahallesi’nde yer alan 150 metrekare büyüklüğündeki 15 Temmuz Kulesi’ndeki kafe için aylık 5 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhalenin 12 Eylül 2025 saat 09.30’da yapılacağı açıklandı. Geçici teminat tutarı ise 5 bin 400 lira olarak bildirildi.

Aynı mahalledeki 75. Yıl Parkı’ndaki çay ocağı ise 112 metrekare büyüklüğünde. İşletmenin aylık muhammen bedeli 3 bin lira olarak duyuruldu. Bu ihalenin de 12 Eylül 2025 saat 10.30’da gerçekleştirileceği, geçici teminat bedelinin 3 bin 240 lira olduğu kaydedildi.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılacak istekliler, ihale bedeli üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminat yatırmak zorunda olacak. Ayrıca şartname satın alınması zorunlu tutuldu. Şartname bedeli 500 lira olarak açıklandı ve ücretin iade edilmeyeceği belirtildi.

Katılımcılardan; dilekçe, kimlik fotokopisi, adres ve iletişim bilgileri, şirketler için imza sirküleri, borcu yoktur yazısı, teminat makbuzu ve vekâleten katılacaklar için vekâletname istenecek.

Komisyon Kararı Kesin Olacak

Belediye, ihale komisyonunun gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu vurguladı. Komisyonun ihaleyi iptal etmesi halinde geçici teminatların iade edileceği ifade edildi.

İhaleye ilişkin şartname ve eklerinin Kadışehri Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebileceği kaydedildi.