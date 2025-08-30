Kayla Manukyan’ın hayatı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Kayla Manukyan kimdir? Kayla Manukyan hayatı? İşte detaylar…

Kayla Manukyan Kimdir?

Türk medya sektöründe stilist ve moda danışmanı olarak tanınan Kayla Manukyan, özel hayatı ve kariyeriyle gündemde. Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile uzun süredir devam eden ilişkisi de sıkça konuşuluyor.

Kayla Manukyan Kaç Yaşında

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kayla Manukyan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Psikoloji alanındaki eğitimini, Fransız Lape Hastanesi ve Pusula Grup Danışmanlık’ta stajlarla pekiştiren Manukyan, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nde psikanaliz kuramı, savunma mekanizmaları ve psikopatoloji üzerine çalışmalar yaptı.

Kayla Manukyan Nereli

Modaya ilgisi ağır basan Manukyan, Atölyemart’ta iki yıl çizim eğitimi aldı, İstanbul Moda Akademisi’nde ise stilistlik ve moda çizim teknikleri üzerine eğitimlerini tamamladı.

Kayla Manukyan, Marie Claire, Women’s Health ve Men’s Health dergilerinde moda editörü asistanlığı yaptıktan sonra Madame Figaro dergisinde moda ve stil editörü olarak görev aldı.

Dizi ve sinema sektöründe de çalışan Manukyan, özellikle “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde kostüm asistanlığıyla dikkat çekti. Stil danışmanlığı ve kişisel moda danışmanlığı yapan Manukyan, sanat terapisi ve moda psikolojisi alanlarında da çalışmalar yürütüyor.

Kayla Manukyan’ın annesi hakkında kamuoyuna açık bilgi bulunmuyor. Soyadı nedeniyle ünlü iş insanı Matild Manukyan ile akrabalık iddiaları gündeme gelmiş olsa da, resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Manukyan, yaklaşık yedi yıldır oyuncu Çağlar Ertuğrul ile birliktelik yaşıyor. Çift, “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinin setinde tanıştı. Ertuğrul, bir programda ilişkilerini doğrulayarak, “Sevgilimle sette tanıştık, neredeyse yedi yıl olacak” ifadelerini kullandı.