Satışı yapılacak arsaların ada, parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli açıklanarak, açık ihale (kapalı teklif açık artırma) usulü ile satışı yapılacağı bildirildi.

Vatandaşlar, ihaleye konu olan arsalara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneğine PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri olan 08.30/12.30-13.30/17.30 içerisinde görülebilecek ve 10 bin lira karşılığı temin edilebilecek. Ayrıca ihaleye katılacakların ihale dokümanını satın almalarının zorunlu olduğu belirtildi.

İhale doküman temin bedeli olan 10 bin lira bedel, PTT AŞ’nin Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR98 0001 0017 4500 0018 4187 61 nolu iban hesabına açıklama kısmına ihaleye ilişkin bilgilerin (il, ilçe, mahalle, ada, parsel) yazılarak yatırılması ve işleme ilişkin dekontun PTT AŞ Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Birimine onaylatılarak belirtilen adrese başvurulması halinde ihale dokümanının temin edilebileceği aktarıldı.

Satılacak Arsaların Bilgisi

Yozgat merkez Yenicami 2. Mıntıka Mahallesi, ada parsel 2383/1, vasfı arsa, arsa yüz ölçümü bin 292,10 metrekare (m²), ihale satış tarihi ve saati 25 Eylül 2025 – 11.30, muhammen bedel (TL) KDV hariç 7 milyon 150 bin lira. Yüzde 5 geçici teminat bedeli ise 357 bin 500 lira.

Yozgat merkez Yenicami 2. Mıntıka Mahallesi ada parsel no 2383/2, vasfı arsa, arsa yüz ölçümü bin 563,48 m², ihale tarihi ve saati 25 Eylül 2025 – 14.00, muhammen bedel (TL) KDV hariç 2 milyon 711 bin 953,14 lira. Yüzde 10 geçici teminat bedeli ise 271 bin 195,31 lira.

Yozgat merkez Yenicami 2. Mıntıka Mahallesi, ada parsel 1255/1, vasfı arsa, arsa yüz ölçümü 540 m², ihale tarihi ve saati 25 Eylül 2025 – 16.00, muhammen bedel (TL) KDV hariç 2 milyon 800 bin lira. Yüzde 10 geçici teminat bedeli ise 280 bin lira.

İhalenin Yapılacağı Yer

PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı adresinde

İrtibat telefon no: 312 509 50 00 / Dahili 4730

Fax no: 312 309 55 08

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği bildirildi.

a) Gerçek kişiler için;

Kanuni ikametgah belgesi,

Nüfus cüzdanı sureti.

b) Tebligat için adres beyanı,

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Satış şartnamesi 18. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

g) Her sayfası imzalı şartname, (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.)

ğ) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

h) İş ortaklığı beyannamesi.

4.2 İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır.(Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.) İsteklilerin ihaleye sunmuş olduğu belgelerden herhangi birinde adresini gösteren evrak içermesi halinde adres beyanı aranmayacaktır.

4.3 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), (ç) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden yüzde beş oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4. maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme; 25 Eylül 2025 tarih ve 11.30 saatine kadar PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (Tapu devrine ilişkin döner sermaye, harçlar, KDV, resim, damga, vb. tüm vergiler ile mali yükümlülükler) istekliye aittir. Ancak taşınmazın tapu devrinden kaynaklanan yalnızca tapu harç bedelinin yarısı PTT AŞ tarafından karşılanacaktır.

8. Satışı yapılacak olan taşınmaz için uygulanacak olan KDV oranı ihale tarihi itibariyle yüzde 10’dur. Ancak KDV oranı taşınmazın devrinin yapılacağı tarihte yürürlükte olan kanun ve tebliğler doğrultusunda uygulanacaktır.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

10. Taşınmazın satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

11. PTT AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ya da ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbesttir. İrem Çitak