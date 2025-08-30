Nevşehir’de ruhsatsız bir klinikte uygulanan ozon tedavisi sırasında fenalaşan Eda Özden, dört gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Doktor B.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Eda Özden Kimdir?

1987 doğumlu Eda Özden, Nevşehirli ve iki çocuk annesiydi. Sağlıklı bir yaşam süren Özden, kilo vermek amacıyla ozon tedavisi görmeye başlamıştı. Eşi Yasin Özden’in açıklamalarına göre Özden’in herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

Özden, Nevşehir’de görev yapan ve bir dönem özel bir hastanede çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. B.B.’nin kliniğinde tedavi görüyordu. Ancak tedavi süreci, Özden için trajik bir sona dönüştü.

Eda Özden Neden Öldü?

Olay, 2 Mart 2024’te Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi’nde bulunan ruhsatsız bir klinikte yaşandı. İkinci ozon tedavisi seansı sırasında fenalaşan Özden, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne, durumu ağırlaşınca Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Dört gün süren tedaviye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Özden’in, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümü “ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon” sonucu meydana geldi.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren detaylardan biri, Dr. B.B.’nin hasta yazışmaları oldu. Doktorun savunmasında “Henüz hasta kabulüne başlamadım” dediği görülse de, telefon yazışmalarında randevu ve seans saatlerini ayarladığı ortaya çıktı.

Eda Özden’in eşi Yasin Özden, eşinin sağlıklı olduğunu ve yalnızca kilo vermek için tedaviye başladığını belirtti. İkinci seans sırasında eşinin yaklaşık 20-25 dakika klinikte tutulduğunu, ambulansın geç çağrıldığını ifade etti. Doktorun durumu acile “epilepsi nöbeti” olarak bildirdiğini, ancak eşinin böyle bir rahatsızlığı olmadığını dile getirdi.

Aynı seansta bulunan başka bir hastanın da rahatsızlandığı ve ambulansın geç çağrıldığı iddia edildi. Olayın ardından klinik mühürlenirken, Dr. B.B. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.