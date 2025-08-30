Sivas'ta milli gün ve haftalarda tarihi yansıtan kıyafetler giyen Nurettin Taşkın, ilgi odağı oluyor.

Aslen Yozgatlı olan ve Sivas'ta devlet memuru olan Nurettin Taşkın, giydiği ilginç kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Milli açıdan önemli olan gün ve haftalarda eski askeri kıyafetler giyerek dev Türk bayrağı taşıyan Taşkın, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Genç Nesillere Örnek Oluyor

İlk olarak Yeniçeri kıyafeti temin ederek sokaklarda gezdiğini ifade eden Taşkın, genç nesle tarih bilincini aşılamak amacıyla askeri kıyafetler de giydiğini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünde de asker kıyafetini giyen Taşkın, dev Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.



“Beni Bu Kıyafetlerle Görenler Duygulanıyor”

Tarihi kültürü yaşatmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, "Beni bu kıyafetlerle görenler duygulanıyor, bana 'Gazi misin?' diye soruyorlar. Ben de 'Askerliğini yapan her insan gazidir' diyorum. İnsanlar bize tarihi yaşatıyorsun diyorlar. 18 Mart’ta Çanakkale kıyafeti, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Bayramı’nda o dönemin asker kıyafetlerini giyiyorum. Ayrıca İstanbul’un fethi için mehter takımı kıyafetleri giyiyorum. Tarihi yaşatmanın verdiği duygudan ötürü bu kıyafetleri aldım" dedi.