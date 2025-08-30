Çoğunluk olarak Portekiz takımlarını yönetmiş ve kısa sürelerle Fransa ve İtalya'da da çalışmıştır.

Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, 15 Kasım 1974 tarihinde doğdu. Portekizli teknik direktör ve eski millî futbolcu. Peki Sergio Conceição kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Sergio Conceição Kimdir?

Futbolculuk kariyeri boyunca sağ kanat pozisyonunda oynayan Conceição, beş ülkede on kulüpte forma terletti. Porto ile büyük bir üne kavuştuktan sonra İtalya'ya geçti ve burada üç kulüpte forma giyerek Lazio'da yerel ve Avrupa şampiyonlukları kazandı. Dört sezon boyunca Primeira Liga'da 97 maçta 13 gol kaydetti ve Serie A'da 136 maça çıkıp 13 gol attı. Conceição, 56 kez Portekiz millî takımı forması giydi; 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti ve ilkinde yarı finale kadar yükseldi.

Conceição, 2012 yılında teknik direktör olarak çalışmaya başladı ve ülkesinin en üst liginde beş takımı ve Ligue 1'de Nantes'ı yönetti. Porto'nun teknik direktörü olarak en çok maça çıkma rekorunu kırdı ve üç lig şampiyonluğu ve 2019-20 ve 2021-22'de duble dahil olmak üzere 11 kupa kazandı.

Sergio Conceição Çalıştırdığı Takımlar

Olhanense

Académica

Braga

Vitória SC

Nantes

PortoKariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Porto'yu üç kez Portekiz Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve toplamda 11 kupa kazandı. Porto tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elde etti.