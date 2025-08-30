Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

Destici Cenazeye Katıldı1

Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Şahan'ın cenazesine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Destici Cenazeye Katıldı2

Şahan'ın naaşı, Çapanoğlu Büyük Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Destici Cenazeye Katıldı

Cenaze törenine Şahan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA