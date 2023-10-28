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İsrail-Hamas savaşı, Gazze'ye yönelik şiddetli bombardımanlarla devam ediyor. İsrail, son gece Gazze'ye ardışık hava saldırıları düzenledi ve bu saldırılarda yüzlerce Müslüman hayatını kaybetti.

STARBUCKS ŞUBELERİNE TEPKİ

Dün akşam, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Diyarbakır ve Gaziantep'deki Starbucks şubelerine saldırılar gerçekleşti. Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde bir AVM'nin giriş katındaki Starbucks şubesinde meydana geldi. İsrail'i protesto etmek amacıyla toplanan bir grup, Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Bu eylemin sonucunda iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Aynı zamanda Gaziantep'teki bir Starbucks şubesinin de yağmalandığı rapor edildi.

STARBUCKS SAHİPLERİ

Olayların ardından vatandaşlar arama motorlarında Starbucks'ı araştırıyorlar. Türkiye'deki Starbucks şubelerinin sahipleri, Amerikan menşeli Starbucks şirketinin değil, Kuveyt'ten Alshaya Grup himayesi altında faaliyet gösteriyor. Starbucks, Türkiye'de franchise yöntemiyle işletiliyor, ancak tüm şubeler Alshaya Grup tarafından denetleniyor ve isim hakları da yine aynı gruba aittir. Bu nedenle Türkiye'deki Starbucks şubeleri Amerikan ya da İsrail tekelinde değil, Müslüman bir ticari heyetin kontrolünde bulunuyor. (Haber Merkezi)