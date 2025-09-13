Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ın eşi Dilek Canpolat, Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında Dilek Canpolat, kurum sakinleri ile sohbet edip kurum sakinlerinin hatırlarını sordu.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmayı tercih eden yaşlılarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Dilek Canpolat, kurumda yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Canpolat, “Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren tüm yaşlılarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz” dedi.