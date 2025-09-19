Yapmış olduğu etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren SORGED, doğa yürüyüşlerini aralıksız sürdürüyor.

21 Eylül Pazar günü doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen SORGED, ‘Herkes İçin Hareket’ sloganı ile Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nda yürüyüş gerçekleştirecek.

Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Doğayla iç içe, tarih ve kültürle dolu bir keşif yolculuğu! Doğanın kalbinde huzur dolu bir yürüyüşe hazır mısın? Yozgat'ın saklı cenneti Kazankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenliyoruz. Kanyonun büyüleyici manzarası eşliğinde yürüyeceğiz, kuş sesleri ve yeşilin binbir tonu ile ruhumuzu dinlendireceğiz. Yürüyüş boyunca çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam hakkında sohbetler edecek, doğayı keşfederken eğlenceli vakit geçireceğiz” dedi.

“Tarihi Güzellikleri Yakından Tanıyacağız”

Yozgat’ın doğal ve tarihi güzelliklerini yakından tanımak, doğanın sunduğu huzuru yaşamak için gençleri Kazankaya Kanyonu'na davet eden Uğuz, “Bu yürüyüş sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda hem bedenine hem ruhuna iyi gelecek bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.

Doğa Yürüyüşünün Faydaları Nelerdir?

Fiziksel sağlık: Doğa yürüyüşü kalp sağlığını korur, kasları güçlendirir, bağışıklığı artırır ve fazla kalorileri yakar. Uzun süre masa başında vakit geçirenler için ideal bir egzersizdir.

Zihinsel sağlık: Doğa içerisinde atılan her adım, zihni boşaltır, stres ve kaygıyı azaltır. Doğada geçirilen zaman, mutluluk hormonu olan serotonin seviyesini artırır.

Sosyal bağlar: Doğa yürüyüşleri, yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek ve ortak deneyimler yaşamak için harika bir fırsattır.

Çevre bilinci: Doğada vakit geçiren bireylerin çevreye duyarlılığı artar. Bu yürüyüş, doğayı korumanın ve sürdürülebilir yaşamın önemini bir kez daha hatırlatacak.

Program Akışı

Program kapsamında saat 12.00-13.00 arasında Kazankaya Kanyonuna ulaşım sağlanacak ve 13.00-14.30 saatleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Doğa yürüyüşünün ardında saat 14.30-15.30 arası semaverde çay ile çeşitli ikramlar yapılacak ve saat 15.30-16.30 arası dönüş yapılacak.

Sorgun'dan ve Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servis olacaktır.

Kazankaya Kanyonu Hakkında

Kazankaya Kanyonu, Çekerek Nehri’nin aşındırmasıyla oluşmuş büyüleyici bir doğa harikasıdır. 10 kilometreyi aşan uzunluğu, sarp kayalıkları, doğal yürüyüş parkurları ve endemik bitki örtüsü ile bölgenin en etkileyici doğa rotalarından biridir.