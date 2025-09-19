AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları, düzenlenen voleybol etkinliğinde bir araya geldi.

Ak Gençlik Voleybolda Buluştu1

İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlikte, dostluk ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Bozokspor sahaya çıkıyor: Hedef 3 puan!
Bozokspor sahaya çıkıyor: Hedef 3 puan!
İçeriği Görüntüle

Ak Gençlik Voleybolda Buluştu

Keyifli geçen voleybol maçının ardından konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Çelik, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerde buluşmasının önemine dikkat çekti.

Çelik, “Dostluk ve kardeşlik ruhunun ön planda olduğu bu güzel etkinlikte kazanan yine dostluk oldu.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Nisa Eraslan