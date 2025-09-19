Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında 381 öğrenciye ayakkabı desteğinde bulundu.

Hazırlanan paketler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilerek öğrencilere ulaştırılmak üzere dağıtıldı.

Teslim töreninde konuşan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, eğitim hayatında çocuklara destek olmanın önemine değindi.

Arslan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmak bizler için en büyük mutluluk. Onların hem eğitim hayatına hem de sosyal yaşamına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca ticaret ve sanayi alanında değil, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarımız devam edecek. Bu tür desteklerin çocuklarımızın yüzünde tebessüm, ailelerinde ise güven oluşturması bizim için en büyük kazançtır” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da yapılan destekten dolayı teşekkür ederek, “Toplumun farklı kesimlerinden gelen bu tür katkılar, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmakta ve eğitimlerine daha güçlü bir şekilde devam etmelerine vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.