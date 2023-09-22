Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmek için adres değişikliği yapanların 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimlerini yapmalarının gerektiğini vurguladı.

Akın, yazılı bir açıklama yaparak CHP'li belediyelere, adres değişikliği yapan seçmenlere yönelik bir yazı gönderildiğini bildirdi.

Açıklamasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu 11 ilde yaşayan birçok vatandaşın farklı şehirlere taşınmak zorunda kaldığına dikkat çeken Akın, bu nedenle özellikle büyükşehir belediyelerinin sorumluluk sahasında yaşayan vatandaşların adres bildirimlerini yapmayı ihmal edebileceklerini belirtti.

ÜÇ AY ÖNCE BİLDİRİN!

Akın, yerel seçimlere katılmak isteyen seçmenlerin, 1 Ocak 2024 tarihinden üç ay önceye kadar adres bildirimlerini yapmalarının önemine vurgu yaparak, "Bu doğrultuda, deprem veya diğer sebeplerle farklı bir adreste yaşayan ve hala adres bildiriminde bulunmamış seçmenlerin son tarihi 1 Ekim 2023'tür. Vatandaşlarımız, bu tarihe kadar adres bildirimi yapmalıdır." şeklinde konuştu.

Akın ayrıca, CHP'ye bağlı belediyelerin, kendi sorumluluk bölgelerindeki tüm vatandaşlara duyuru yapacaklarını ve bu sürecin sosyal medya hesapları, kamusal alanlar ve duyuru panoları gibi görünür yerlerde duyurulacağını belirtti.

SON TARİH 1 EKİM 2023

"Vatandaşlarımızın tercihlerini en iyi şekilde yansıtmaları için bütün belediye başkanlarımız ve belediyelerimiz, 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimini yapmamış olan vatandaşlara bu önemli süreci hatırlatacaklar." dedi. (Haber Merkezi)