Dolar ve euro kuru haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 22 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.1479 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1438 liradan, satış fiyatı ise 27.1521 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9183 TL'den yapan euro şu anda 28.9147 TL alış ve 28.9221 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)