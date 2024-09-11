İstanbul Üsküdar’da kozmetik ürünleri satışı yapan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, maskeli bir saldırganın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Detaylar haberimizde…

İstanbul Üsküdar’da kozmetik ürünleri satışı yapan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, maskeli bir saldırganın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Burhaniye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle iş yerine gelen Temel, cadde üzerinde kendisini bekleyen saldırgan tarafından başından vuruldu.

SALDIRI DETAYLARI

Olay, saat 11.00 sıralarında kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maskeli saldırgan Kemal Çağlar Temel’e 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Temel’in olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay yerinde bulunan Halis Gündoğdu, maskeli saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini belirterek, "Bir buçuk saattir buradaydı, maskeliydi. İş yerini gözetliyordu. 4-5 el silah sesi duyunca, vurulan kişinin iş yeri sahibi olduğunu anladım" dedi. Başka bir tanık ise saldırganın, Temel'e motorla yaklaştıktan sonra ateş açtığını ve yerdeyken de birkaç el daha ateş ettiğini söyledi.

KEMAL ÇAĞLAR TEMEL KİMDİR?

Antalya doğumlu olan Kemal Çağlar Temel, Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunudur. 2021 yılında kurduğu kozmetik markası Derminix ile kısa sürede başarı yakalayan Temel, Alaattin Çakıcı’nın yakın çevresinden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti.