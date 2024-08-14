İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in son dönemdeki siyasi ve kişisel gelişmeleri merak ediliyor. 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğan İzsiz, eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapmıştır.

Seyithan İzsiz, iş hayatına genç yaşta atıldı ve PIZZA HUT ile DOMİNOS PİZZA gibi uluslararası restoran zincirlerinde yönetici olarak görev yaptı. Girişimcilik yolculuğuna, Türkiye'nin önde gelen markalarından DELTA HOLDİNG'i kurarak devam etti. DELTA HOLDİNG, dünya genelinde 150'den fazla satış ofisiyle faaliyet göstermektedir. İzsiz'in liderliğindeki firma, 2007'de yılın kurumu, 2015'te yılın projesi ve 2021'de yılın en iyi karma konut projesi ödüllerini kazandı.

Siyasi kariyerinde, 28. Dönem İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilliği yapmış olan İzsiz, Haziran ayında partisinden istifa etti. Siyasi ve sivil toplum alanında aktif olarak rol alan İzsiz, Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanlığı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve çeşitli belediye başkan adaylıklarında bulunmuştur.

Son gelişmelerde, Seyithan İzsiz'in hangi partiye geçtiği konusu gündemde. İzsiz'in yeni siyasi yönelimi ve planları hakkında detaylar, takip eden günlerde netleşecektir.