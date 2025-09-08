Sevda Erginci Kaç Yaşında, Nereli, Doğum Tarihi Ve Burcu Ne?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Terazi burcu olan Erginci, zarafeti ve sahnedeki dengeleyici tavırlarıyla burcunun özelliklerini de taşıyan bir yapıya sahiptir.

Sevda Erginci Oyunculuğa Nasıl Başladı, Tiyatro Eğitimi Aldı Mı?

Sevda Erginci’nin oyunculuk serüveni 15 yaşında tiyatro ile başladı. İlk deneyimini, Semaver Kumpanya’nın “Paki ve Sevgi Çiçekleri” adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak yaşadı. Bu sahne deneyimi, onun sanat yolculuğunun ilk adımıydı. Ardından Kenter Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alarak sahne bilgisi ve disipliniyle kendini geliştirdi.

Tiyatrodan televizyona geçiş yaparken, sahne hakimiyeti, duygusal derinliği ve gerçekçi oyunculuğu sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Sevda Erginci Hangi Dizilerde Oynadı, En Çok Hangi Karakterlerle Tanındı?

Sevda Erginci, televizyon ekranlarında birbirinden farklı rollerle izleyici karşısına çıktı. Drama, dönem dizisi, gençlik dizisi ve romantik komedi gibi birçok farklı türde projelerde yer aldı.

Sevda Erginci’nin Yer Aldığı Dizi Projeleri:

2022 – Seni Kalbime Sakladım (Zeynep)

2021 – Elkızı (Ezo Bozdağlı)

2020 – Uyanış: Büyük Selçuklu (Turna Hatun)

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek Gencer)

2018-2019 – Yasak Elma (Zeynep Yılmaz)

2018 – Altın Tepsi

2017 – Ver Elini Aşk (Sultan Ayperi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Kara Sevda)

2013-2015 – Karagül (Ayşe)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe)

2012 – Veda (Lamia)

En Çok Tanındığı Karakterler:

Zeynep Yılmaz – Yasak Elma

Turna Hatun – Uyanış: Büyük Selçuklu

Ezo – Elkızı

İpek – Sevgili Geçmiş

Bu karakterler sayesinde hem televizyon hem de dijital platformda sadık bir hayran kitlesi oluşturdu.

Sevda Erginci Hangi Filmlerde Oynadı, İlk Sinema Deneyimi Ne Zaman Oldu?

Sevda Erginci’nin sinema kariyeri de tiyatro ve televizyon kadar dikkat çekici.

Sevda Erginci’nin Yer Aldığı Filmler:

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı)

Yönetmenliğini Türkan Şoray’ın yaptığı bu film, Erginci’nin ilk sinema deneyimidir.

Bu filmdeki rolüyle dikkat çeken oyuncu, sinemada da doğal performansıyla beğeni toplamıştır.

Sevda Erginci Boyu Kaç, Kilosu Ne Kadar, Göz Rengi Ve Fiziksel Özellikleri Neler?

Boy: 1.65 m

Kilo: 50 kg

Göz Rengi: Kahverengi

Burcu: Terazi

Fiziksel olarak zarif ve sade bir duruşa sahip olan Sevda Erginci, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.