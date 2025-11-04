Yalçın, Trendyol Süper Lig’de görev aldığı ilk 10 maçlık periyotta yalnızca 14 puan toplayarak, şampiyonluk getiren ilk döneminin performansının (20 puan) önemli ölçüde gerisinde kaldı. Bu skor, tecrübeli teknik adamı, son üç sezonda Beşiktaş'ı çalıştıran isimler arasında Fernando Santos ile birlikte en düşük puan ortalamasını yakalayan isim konumuna getirdi.

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, 11 haftası geride kalan sezonda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 17 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, ligdeki ilk maçını kazanmasına rağmen, Avrupa defterinin erken kapanmasıyla birlikte Solskjaer ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu ayrılığın ardından taraftarın büyük bir beklentiyle beklediği ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.

2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş'a tarihi bir Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan 52 yaşındaki Sergen Yalçın, kulübedeki yeni macerasında skor üretmekte zorlandı.

Teknik Direktör Sezon/Dönem İlk 10 Maç (Lig) Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Toplanan Puan S. Yalçın (2. Dönem) 2024-2025 10 4 2 4 14 S. Yalçın (1. Dönem) 2019-2020 10 6 2 2 20

Yalçın'ın bu sezonki ilk 10 maçlık karnesi, kendisinin ilk göreve geldiği 2019-2020 sezonundaki aynı periyottaki 20 puanlık performansının tam 6 puan gerisinde kaldı.

Hücum ve Savunma İstatistikleri Düşüşte

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki bu ilk 10 maçlık dilimde hem skor hem de oyun istikrarını yakalamakta güçlük çekti.

2024-2025 (Sergen Yalçın - 2. Dönem): Rakip filelere 16 gol atılırken, kalede 14 gole engel olunamadı. (Gol/Maç Ortalaması: 1.6)

2019-2020 (Sergen Yalçın - 1. Dönem): Aynı periyotta 20 gol atılmış, kaleye sadece 9 gol izni verilmişti. (Gol/Maç Ortalaması: 2.0)

Görüldüğü üzere siyah-beyazlıların gol yeme sayısındaki artış ve gol atma sayısındaki düşüş, takımın iki yönlü istikrar sorununa işaret ediyor.

Son Üç Sezonun En Düşük Puan Ortaklığı

Sergen Yalçın'ın mevcut 14 puanlık performansı, son üç sezonda Beşiktaş'ı yöneten teknik adamlar arasında yalnızca 2023-2024 sezonunda görev yapan Fernando Santos'un istatistikleriyle eşitlendi. Santos da görev aldığı ilk 10 lig mücadelesinde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puanda kalmıştı.

Bu sezon takımın başında bulunan diğer teknik direktörlerin ilk 10 maç karneleri ise şöyle oluştu:

Ole Gunnar Solskjaer (2024-2025): 17 Puan (5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet). Metindeki toplam 11 maçlık puan 17'dir, ilk 10 maçlık periyotta 17 puan almıştır.

Giovanni van Bronckhorst (2024-2025): 20 Puan (6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet).

Siyah-beyazlı kulüpteki bu teknik direktör sirkülasyonu ve puan kayıpları, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında zirveden uzaklaşmasına neden oldu.