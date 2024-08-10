Usta sanatçı Şener Şen'in sahnelediği "Zengin Mutfağı" adlı tiyatro oyunu, Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildiği sırada saldırıya uğradı. Detaylar haberimizde:

Usta sanatçı Şener Şen'in "Zengin Mutfağı" oyununu Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergilediği sırada cam şişeler fırlatılması nedeniyle oyuna kısa ara verildi.

Saldırı sırasında dışarıdan gelen bir grup, yüksek sesle bağırarak oyunu sabote etmeye çalıştı ve ardından izleyicilere duvarın arkasından cam şişeler fırlattı.

Bu beklenmedik olay, salonda büyük bir paniğe yol açtı ve oyuna kısa bir ara verilmesine neden oldu.

Olay, gazeteci İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Arı, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Şener Şen bu akşam Ankara'da 'Zengin Mutfağı' oyununu sahneliyordu. Oyun sırasında dışarıdan bağıran bir grup önce panik yarattı, ardından da izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. Bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verildi, ancak oyun tamamlanabildi. Şener Şen'in izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm, çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Saldırı anında Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşinin de izleyiciler arasında bulunduğu öğrenildi. Olay, hem tiyatro camiasında hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.