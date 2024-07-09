Gelecek Partisi'nin İstanbul Vekili Selim Temurci, son günlerde merak konusu oldu. Peki, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Gelecek Partisi'nde İstanbul'u temsil eden Selim Temurci, siyasi kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Rize Çayeli doğumlu olan Temurci, İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış olan Temurci, aynı zamanda Köprü Gurubu Derneği Başkanlığı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Ekonomi ve siyaset üzerine birçok makale yazmıştır.

Siyasi kariyerine AK Parti Gençlik Kolları'nda başlayan Selim Temurci, daha sonra AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Temurci, şu anda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı & Teşkilat Başkanı olarak aktif rol almaktadır. İngilizce dilinde de yetkin olan Temurci, evli ve üç çocuk babasıdır.

SELİM TEMURCİ NERELİDİR?

Selim Temurci aslen Rizelidir.

SELİM TEMURCİ KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu Selim Temurci, 2024 itibariyle 54 yaşındadır.