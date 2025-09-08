Eskilerden kalan mutfak tüyoları, modern yaşamda unutulmaya yüz tutsa da yeniden keşfedildikçe herkesi şaşırtıyor.

Onlardan biri de şekerin üzerine dökülünce ortaya çıkan mucizevi yöntem.

Geçmişten Gelen Gelenek

Büyüklerimizin sıkça kullandığı bu sır, hem gıda saklamada hem de sağlık için oldukça etkili.

Şekerin üzerine az miktarda sirke döküldüğünde, şekerin uzun süre bozulmadan saklanabildiği ortaya çıktı.

Sirkenin doğal yapısı sayesinde şekerin nemlenmesi ve taşlaşması önleniyor.

Böceklerden De Uzak Tutuyor

Aynı zamanda bu yöntem, şekerin üzerine konan böcek ve karıncaları da uzak tutuyor. Özellikle yaz aylarında mutfağında karınca sorunuyla karşılaşanların işine yarıyor.

Uzmanlar, sirkenin şekerle doğrudan karışmadığını, bu yüzden tat ya da aroma kaybı yaşanmadığını belirtiyor.