Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sivas’ta Vişneli Cami Sokak’ta meydana geldi.

58 AGT 065 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen araç, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak bir apartmanın girişindeki merdivenlere çarptı.

Apartman sakinleri çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü duydu ve deprem olduğunu zannetti.

Polis ekipleri olay yerine kısa sürede sevk edildi. Araçta buluna kimliği belirsiz şahıslardan biri yakalanırken, diğeri kaçarak uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Çarpmanın etkisiyle çok korktuğunu ifade eden apartman sakinlerinden Rukiye Alkışla, "Evdeydim çarpmanın etkisiyle çok korktum.

Deprem oluyor zannettim. Hastayım evden çıkamıyorum zaten, ne oluyor diye cama çıkıp baktım ki araç apartmana çarpmış. Ben burada yalnız yaşıyorum merdivenler de zarar gördü orayı da yaptırsınlar" dedi.