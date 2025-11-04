Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangınında 'Yeşil Vatan' uğruna canını feda eden AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan'ın adı, memleketi Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu köyünde yaşatılacak. Şehit Arslan anısına oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Sorgun Çamurlu köyünde düzenlenen duygusal törende, şehit Bayram Eren Arslan'ın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak amacıyla 300 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Gönüllü bir arama kurtarma ekibi üyesi olarak görev yapan ve 6 Şubat depremlerinde de aktif rol alan Bayram Eren Arslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ederken şehit olmuştu. Genç yaşında gösterdiği bu büyük fedakarlık, tüm Türkiye'de derin bir üzüntüye neden olmuştu.

Şehidin babası Gürsel Arslan'ın, oğlunun adının bir hatıra ormanında yaşatılması yönündeki isteği üzerine harekete geçilen bu anlamlı proje, şehit ailesi, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hayata geçirildi. Dikilen her bir fidanın, Şehit Bayram Eren Arslan'ın vatan ve doğa sevgisinin birer simgesi olacağı vurgulandı.

"Gazi Olarak Köyüne Döndü"

Aile adına konuşma yapan Haşim Arlıer, Eren’in ismini aldığı dedesinin de hikayesinden söz etti. Arlıer, "Eren’in ismini aldığı Bayram Dedesi, Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün askeri olarak Seyitgazi bölgesinde, Eren’in şehit olduğu bölgede gazi olarak köyüne dönmüştü. Eren’imiz de yeşil vatanı kurtarmak için mücadele ederken ne yazık ki kaybettik" dedi.

"Bize Bu Fidanları Yeşertmek Düşüyor"

Baba Gürsel Arslan emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Arslan, "Yaklaşık 10 gündür burada ciddi anlamda çalışma yaptılar, bize destek verdiler. Burada emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız, valimiz, köylülerimiz, muhtarımız, Bahadın Belediye’miz bize destek verdi. Ankara’dan günübirlik de olsa insanlar Eren’imiz için geldi. Bize de artık bu saatten sonra orman işçilerimizle beraber burayı sulamak, bunları büyütmek ve yeşertmek düşüyor. Eren de zaten onu isterdi. Yeşillik olsun isterdi. Teşekkür ediyorum" dedi.

"300 Ağaçlık Orman Oluşturduk"

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ise "Şehidimizin babası ve yakınlarıyla birlikte hayır ve dua ile birlikte şehidimizin anısına 300 ağaçlık bir orman alanı oluşturduk. Şehidimizin anısının yaşaması hem de şehit olduğu konu üzerine yeşil vatan için Sorgunlu hemşehrilerimiz ve ailesiyle birlikte bir katkı sunalım istedik" ifadelerini kullandı.