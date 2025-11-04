Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti.

Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

20251103Aw572242

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ’da Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak’ta meydana geldi.

Mahalle sakinlerine korku dolu anlar: Kontrolden çıkan vinç sokağa daldı
Mahalle sakinlerine korku dolu anlar: Kontrolden çıkan vinç sokağa daldı
İçeriği Görüntüle

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA