Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti.

Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ’da Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak’ta meydana geldi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.