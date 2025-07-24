Saraykent’te, özel bireyler ve ailelerine yönelik sosyal farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk’ün ev sahipliğinde, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal’ın katılımıyla düzenlenen program, Divanlı mevkiinde bulunan Saraykent Millet Bahçesi'nde yapıldı.

“Cesaretiniz, gücümüz, dayanağımız” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, güçlü bir toplum yapısının temelinde dayanışma ve empati anlayışının bulunduğunu vurguladı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen programda, çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Etkinlik, hem birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi hem de sosyal farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Program sonunda Kaymakam Öztürk, organizasyonda emeği geçen Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi ve Türk Kızılayı Şubesi ekiplerine teşekkür etti.