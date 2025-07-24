AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından, teşkilat mensuplarına yönelik kapsamlı eğitim programı düzenlenecek.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, yaptığı açıklamada, teşkilat çalışmalarının bilgi, bilinç ve değer odaklı sürdürüldüğünü belirterek, “Teşkilatımızı bilgiyle, bilinçle ve değerlerimizle donatmaya devam ediyoruz” dedi.

27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 13.30’da, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan eğitim programı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı öncülüğünde yapılacak.

Programa, TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katılacak.

Etkinlikte AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş “Yarınlar İçin Teşkilat”, Gazeteci Melik Yiğitel “Siyasal İletişim ve Yeni Medya”, Gazeteci Zafer Şahin “Sıkça Sorulan Sorular”, Şair Nurullah Genç ise “AK Değerler” başlıklı sunumlarıyla teşkilat mensuplarıyla buluşacak.

Başkan Kandemir, programın teşkilatın vizyonuna katkı sunacağını ifade ederek tüm teşkilat üyelerini davet etti.