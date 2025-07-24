7 Bin Hektarlık Alan Orman Arazisinden Çıkarıldı

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yozgat’ta 2024 yılı sonu itibarıyla 340 bin 928 hektar orman alanında kadastro çalışmaları tamamlandı. Bu alanların 339 bin 110 hektarı tescil edildi, 6 bin 959 hektarlık kısmı ise 2/B uygulamaları kapsamında orman dışına çıkarıldı.

Gençleştirme ve Bakım Çalışmaları

2024 yılı boyunca yürütülen gençleştirme ve bakım faaliyetler kapsamında Yozgat’ta:

40,6 hektar yapay gençleştirme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, 7 bin 467 hektar orman alanında bakım çalışmaları yapılarak, mevcut ormanların sağlığı ve verimliliği artırıldı.

Ağaçlandırma Faaliyetleri 124 Hektarı Aştı

Yozgat’ta 2024 yılında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında:

124 hektar orman içi alan ağaçlandırıldı ve bu çalışma, erozyonla mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından büyük öneme sahip.

2 bin 400 Bin Adet Fidan Toprakla Buluştu

Fidan üretimi verilerine göre, Yozgat’ta 2024 yılı içinde 2 bin 400 adet ağaç fidanı üretildi. Üretilen fidanlar, hem ilin kendi ihtiyaçları hem de çevre illerdeki ağaçlandırma projelerinde kullanılmak üzere değerlendirildi.